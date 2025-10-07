Раскрыты причины низкого интереса зумеров к сексу

Поколение зумеров перестало считать плохим отсутствие романтических отношений, заявила «Газете.Ru» клинический психолог Елизавета Куликова. По ее словам, молодые люди менее заинтересованы в сексе, так как увидели много преимуществ в концепции «жить для себя» без обязательств.

Современная сексуальная революция заключается в том, что для поколения зумеров нет ничего дискомфортного в отсутствии романтических и сексуальных отношений, — сказала Куликова.

Психолог добавила, что молодежь также по-другому относится к одиночеству и считает это осознанным выбором с полной свободой. Куликова также отметила, что зумеры имеют высокий уровень тревожности, из-за чего исчезает желание сексуальных контактов. Они компенсируют отсутствие отношений развитием своей карьеры и заботой о себе.

Ранее стало известно, что в России стремительно помолодело мужское бесплодие, с ним начали сталкиваться люди в возрасте от 24 до 30 лет. На фертильности зумеров сказываются такие негативные факторы, как малоподвижный образ жизни, курение вейпов и стресс.