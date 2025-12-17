Названа максимальная цена лота с билетами на балет «Щелкунчик» За лот с билетами на «Щелкунчик» заплатили более 1 млн рублей

Стоимость лота, состоящего из четырех билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик», на аукционе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России составила 1 млн 20 тыс. рублей, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Также максимальная цена на лот из двух билетов равнялась 405 тыс. рублей.

Аукционная стоимость билетов на «Щелкунчик» составила в 2025 году: максимальная стоимость по лоту, в который входят сразу четыре билета, — 1 млн 20 тыс. рублей, то есть за один билет — 255 тыс. рублей, — подчеркнули в театре.

Наибольшая стоимость лота с одним билетом составила 125 тыс. рублей. Отмечается, что все вырученные средства пойдут на поддержку артистов Большого театра.

Ранее руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что проблема нехватки билетов в Большой театр существовала всегда. Он также отметил, что в зависимости от близости к сцене цена билетов растет.

До этого артист признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Он уточнил, что никогда не делал масштабных заявлений на данную тему.