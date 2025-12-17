Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:23

Названа максимальная цена лота с билетами на балет «Щелкунчик»

За лот с билетами на «Щелкунчик» заплатили более 1 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стоимость лота, состоящего из четырех билетов на балет Петра Чайковского «Щелкунчик», на аукционе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России составила 1 млн 20 тыс. рублей, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Также максимальная цена на лот из двух билетов равнялась 405 тыс. рублей.

Аукционная стоимость билетов на «Щелкунчик» составила в 2025 году: максимальная стоимость по лоту, в который входят сразу четыре билета, — 1 млн 20 тыс. рублей, то есть за один билет — 255 тыс. рублей, — подчеркнули в театре.

Наибольшая стоимость лота с одним билетом составила 125 тыс. рублей. Отмечается, что все вырученные средства пойдут на поддержку артистов Большого театра.

Ранее руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что проблема нехватки билетов в Большой театр существовала всегда. Он также отметил, что в зависимости от близости к сцене цена билетов растет.

До этого артист признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Он уточнил, что никогда не делал масштабных заявлений на данную тему.

щелкунчик
Большой театр
билеты
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.