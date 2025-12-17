Как слепить снежную бабу: шпаргалка для взрослых и детей

Снеговик — символ зимы, веселья и уютных прогулок по заснеженному двору. Эту снежную фигуру лепят из свежего липкого снега, придавая ей форму трех больших шаров, установленных один на другой. Классический снеговик украшен морковкой вместо носа, угольками вместо глаз и ведром на голове. В народе его нередко зовут снежной бабой.

Многие популярные персонажи выросли из снежных комков. Вспомните добродушного Олафа из мультфильма «Холодное сердце» или старого добряка Фрости — героя американского рождественского мультфильма и песни. В сказке снеговика оживляет волшебная шляпа, попавшая ему на голову. В русской культуре снеговик — почти сказочный герой, который оживает в каждом дворе после первого большого снегопада.

Пошаговая инструкция

Чтобы понять, как слепить снеговика, важно выбрать подходящий снег — он должен быть мягким и чуть влажным, идеальным для лепки. Сухой морозный снег не держит форму, а слишком мокрый превратится в лед. Для создания снеговика ростом около полутора метров понадобится примерно 10–12 ведер снега. Также пригодятся варежки, ведро, палки для рук, пуговицы или камушки для глаз и, конечно, морковка.

Выберите место. Лучше лепить снеговика на ровном участке, где снег не тает быстро и не мешает солнце. Создайте ком основания. Сначала слепите плотный снежный шар диаметром около 60 см. Катайте его по снегу, пока он не станет достаточно крупным и плотным. Сделайте второй ком. Для туловища нужно немного меньше — около 40 см. Установите его на основание, слегка уплотнив стык. Лепим голову. Самый маленький шар — около 25 см. Аккуратно водрузите его сверху, закрепив снегом по краям. Украсьте снеговика. Используйте морковку для носа, пуговицы или угольки для глаз, ветки — для рук, а на голову наденьте ведро или шапку.

Когда знаете, как слепить снеговика, даже мороз кажется добрее. Эта простая забава объединяет детей и взрослых, превращая обычный зимний день в праздник. Главное — немного снега, хорошее настроение и желание создать собственное снежное чудо.

