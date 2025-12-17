Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:11

Как слепить снежную бабу: шпаргалка для взрослых и детей

Как слепить снеговика — пошаговая инструкция для создания снежного шедевра Как слепить снеговика — пошаговая инструкция для создания снежного шедевра Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снеговик — символ зимы, веселья и уютных прогулок по заснеженному двору. Эту снежную фигуру лепят из свежего липкого снега, придавая ей форму трех больших шаров, установленных один на другой. Классический снеговик украшен морковкой вместо носа, угольками вместо глаз и ведром на голове. В народе его нередко зовут снежной бабой.

Многие популярные персонажи выросли из снежных комков. Вспомните добродушного Олафа из мультфильма «Холодное сердце» или старого добряка Фрости — героя американского рождественского мультфильма и песни. В сказке снеговика оживляет волшебная шляпа, попавшая ему на голову. В русской культуре снеговик — почти сказочный герой, который оживает в каждом дворе после первого большого снегопада.

Пошаговая инструкция

Чтобы понять, как слепить снеговика, важно выбрать подходящий снег — он должен быть мягким и чуть влажным, идеальным для лепки. Сухой морозный снег не держит форму, а слишком мокрый превратится в лед. Для создания снеговика ростом около полутора метров понадобится примерно 10–12 ведер снега. Также пригодятся варежки, ведро, палки для рук, пуговицы или камушки для глаз и, конечно, морковка.

  1. Выберите место. Лучше лепить снеговика на ровном участке, где снег не тает быстро и не мешает солнце.

  2. Создайте ком основания. Сначала слепите плотный снежный шар диаметром около 60 см. Катайте его по снегу, пока он не станет достаточно крупным и плотным.

  3. Сделайте второй ком. Для туловища нужно немного меньше — около 40 см. Установите его на основание, слегка уплотнив стык.

  4. Лепим голову. Самый маленький шар — около 25 см. Аккуратно водрузите его сверху, закрепив снегом по краям.

  5. Украсьте снеговика. Используйте морковку для носа, пуговицы или угольки для глаз, ветки — для рук, а на голову наденьте ведро или шапку.

Когда знаете, как слепить снеговика, даже мороз кажется добрее. Эта простая забава объединяет детей и взрослых, превращая обычный зимний день в праздник. Главное — немного снега, хорошее настроение и желание создать собственное снежное чудо.

Ранее мы рассказывали, как стать счастливее с помощью гирлянд: украшаем дом для хорошего настроения!

хобби
развлечения
зима
дети
снег
снеговики
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.