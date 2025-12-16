Психолог развеяла миф о мужских изменах

Высокое либидо не является первоначальной причиной мужских измен, рассказала Lady.Pravda.Ru клинический психолог Вероника Селезнева. Она отметила, что по-настоящему важен навык сдерживать первоначальный порыв.

Импульсивность — это не про сексуальность, а про дефицит саморегуляции. Если человек не умеет выдерживать внутреннее напряжение, он ищет быстрые способы его снять, — рассказала Селезнева.

Психолог отметила, что, если человек делает когнитивную паузу между импульсом и решением, то измена чаще всего не реализуется. По ее словам, такая логика позволяет пересмотреть поведенческие маркеры.

Ранее психолог Юлия Юданова рассказала, что написание писем, адресованных обидчикам, позволит избавиться от накопленных негативных эмоций. В них можно поблагодарить неприятелей за ценный опыт, а также выплеснуть свои чувства.