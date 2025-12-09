Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды

Написание писем, адресованных обидчикам, позволит избавиться от накопленных негативных эмоций, заявила «Радио 1» психолог Юлия Юданова. В них можно поблагодарить неприятелей за ценный опыт, а также выплеснуть свои чувства.
В письме обидчику можно высказать все, что наболело. Например, можно написать бранные слова или признаваться в любви. Людям, которые сами обидели кого-то, можно написать письма-извинения. Смысл техники в том, что вам обязательно станет легче и спокойнее на душе, — объяснила Юданова.
Спустя сутки после написания письма можно сжечь или порвать. Кроме того, верующие люди могут избавиться от негативных эмоций, если посетят исповедь или причастие в храме, добавила эксперт.
Ранее Юданова посоветовала до наступления Нового года избавиться от ненужных вещей и очистить все гаджеты от лишней информации. По ее мнению, не помешает составить список достижений за 12 месяцев, а еще написать письмо благодарности себе и уходящему году.