09 декабря 2025 в 16:27

Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды

Психолог Юданова: написание письма для обидчиков избавит от негативных эмоций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Написание писем, адресованных обидчикам, позволит избавиться от накопленных негативных эмоций, заявила «Радио 1» психолог Юлия Юданова. В них можно поблагодарить неприятелей за ценный опыт, а также выплеснуть свои чувства.

В письме обидчику можно высказать все, что наболело. Например, можно написать бранные слова или признаваться в любви. Людям, которые сами обидели кого-то, можно написать письма-извинения. Смысл техники в том, что вам обязательно станет легче и спокойнее на душе, — объяснила Юданова.

Спустя сутки после написания письма можно сжечь или порвать. Кроме того, верующие люди могут избавиться от негативных эмоций, если посетят исповедь или причастие в храме, добавила эксперт.

Ранее Юданова посоветовала до наступления Нового года избавиться от ненужных вещей и очистить все гаджеты от лишней информации. По ее мнению, не помешает составить список достижений за 12 месяцев, а еще написать письмо благодарности себе и уходящему году.

психологи
общество
отношения
психология
