Психолог объяснила, что важно сделать каждому до наступления Нового года Психолог Юданова: до наступления Нового года лучше избавиться от ненужных вещей

До наступления Нового года рекомендуется избавиться от ненужных вещей и очистить все гаджеты от лишней информации, заявила «Радио 1» психолог Юлия Юданова. По ее мнению, немаловажно отпустить обиды и перестать держать в себе негативные эмоции.

Нужно выбросить старые чеки, бумаги, не представляющие ценности, просроченные лекарства, продукты, косметику и так далее, — посоветовала Юданова.

Кроме того, по ее мнению, не помешает составить список достижений за 12 месяцев, а еще написать письмо благодарности себе и уходящему году. Психолог призвала не ждать появления новогоднего настроения, а самому создать его, например, посмотреть праздничные фильмы, послушать музыку или встретиться с друзьями.

Ранее психолог Марина Крапивная заявила, что отказаться от слишком дорогого или неуместного подарка можно, если он ставит вас в неудобное положение. Она отметила, что такие презенты могут быть способом манипуляции.