Психолог ответила, когда можно отказаться от подарка

09 декабря 2025

Психолог Крапивная: можно отказаться от слишком дорогого подарка

Отказаться от слишком дорогого или неуместного подарка можно, если он ставит вас в неудобное положение, рассказала KP.RU психолог Марина Крапивная. Она отметила, что такие презенты могут быть способом манипуляции.

Если подарок ощущается как «слишком», как попытка манипуляции или вызывает чувство долга, то отказаться от него можно. Иногда даже нужно. В таких ситуациях отказ — это проявление уважения к себе, а не грубость, — рассказала Крапивная.

Психолог отметила, что отказ должен быть корректным и иметь обоснование такого решения. Она посоветовала четко обозначить границы в отношениях.

Ранее психолог Екатерина Булгакова рассказала, что лучшей реакцией родителей на просьбу сына-подростка купить подарок девушке является похвала. По ее словам, одобрение намерения ребенка поможет сохранить доверительный диалог.

