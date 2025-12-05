Психолог объяснила, как реагировать на просьбу сына купить подарок девушке

Лучшей реакцией родителей на просьбу сына-подростка купить подарок девушке является похвала, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, одобрение намерения ребенка поможет сохранить доверительный диалог.

Как отвечать на просьбы сына-подростка купить подарок девушке? Первая и самая главная реакция — похвалить его. Он делится с вами чем-то личным, доверяет вам. Ребенок учится проявлять внимание и симпатию, а это основа будущих здоровых отношений. Категоричный отказ: «Лучше учись, а не о девочках думай» или насмешка закроют дверь для дальнейшего диалога, — пояснила Булгакова.

Она отметила, что важно перевести фокус внимания с простой просьбы дать денег на совместное создание или осмысленный выбор подарка. По словам психолога, ключевая задача родителя — помочь подростку проявить осознанность и вложить в презент часть своих усилий, что является ценным воспитательным моментом.

После того как сын получил одобрение на просьбу в покупке подарка для девушки, надо перевести фокус разговора с «дать денег» на «создать его самостоятельно». Ваша задача — не просто выдать сумму, а помочь ребенку проявить осознанность и вложить в подарок часть себя. Задайте наводящие вопросы: «А что она любит? О чем мечтает? Какие у нее увлечения?» Это учит сына быть внимательным к интересам другого человека. Спросите также: «А есть ли вариант сделать что-то своими руками, добавив к покупному подарку?» Это показывает, что ценность презента не в его стоимости, а в мысли и усилии. Это идеальный момент для урока финансовой грамотности, — резюмировала Булгакова.

Ранее психолог Дмитрий Панасюк заявил, что дети не всегда могут понять, насколько рациональными и реальными являются их просьбы о новогодних подарках, поэтому задача взрослых — объяснить им возможность той или иной покупки. По его словам, родителям важно подсказать ребенку, как правильно сформулировать желание.