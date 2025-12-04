Психолог объяснил, как реагировать на невыполнимые желания детей

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психолог Панасюк: детям нужно прививать рациональное отношение к подаркам

Дети не всегда могут понять, насколько рациональными и реальными являются их просьбы о новогодних подарках, поэтому задача взрослых — объяснить им возможность той или иной покупки, рассказал KP.RU психолог Дмитрий Панасюк. По его словам, родителям важно подсказать ребенку, как правильно сформулировать желание.

Все рациональное детям неведомо. У них есть желание? Вижу цель — не вижу преград. Поэтому разговариваем так: если мы сейчас покупаем дорогой маскарадный костюм, тогда в будущем от какого-то другого твоего желания придется отказаться, — рассказал Панасюк.

Он призвал родителей не отказываться наотрез от тех или иных подарков, а пытаться искать компромиссы. По его словам, нет ничего стыдного или плохого в том, чтобы объяснить ребенку, что у семьи нет возможности в данный момент исполнить все его желания.

Ранее психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, что, чтобы создать праздничное настроение, нужно придумать для себя новогодние ритуалы. Она посоветовала разделить дела на обязательные, такие как уборка и готовка, и «волшебные», например просмотр особенного фильма или чтение книги.

