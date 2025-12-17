Салат с кальмарами: новогодний рецепт за 20 минут

Новый год не за горами, и хочется удивить гостей ярким блюдом. Салат с кальмарами станет настоящим хитом на праздничном столе — свежий, сытный и нарядный. Готовится быстро и просто и идеально вписывается в меню.

Для салата возьмите 300 г колец кальмаров — разморозьте и отварите 2 минуты в кипящей воде с небольшим количеством соли. Нарежьте 2 свежих огурчика тонкими ломтиками, 2 вареных яйца — кубиками, 1 красный болгарский перец — соломкой. Добавьте пучок рубленого укропа и петрушки. Заправьте смесью из 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы и сока половины лимона. Всыпьте соль на свой вкус, перемешайте. Декорируйте дольками лимона и зернышками граната для новогоднего сияния. Получится 4 порции — ярко и полезно!

