Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:11

Салат с кальмарами: новогодний рецепт за 20 минут

Салат с кальмарами: новогодний рецепт за 20 минут Салат с кальмарами: новогодний рецепт за 20 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год не за горами, и хочется удивить гостей ярким блюдом. Салат с кальмарами станет настоящим хитом на праздничном столе — свежий, сытный и нарядный. Готовится быстро и просто и идеально вписывается в меню.

Для салата возьмите 300 г колец кальмаров — разморозьте и отварите 2 минуты в кипящей воде с небольшим количеством соли. Нарежьте 2 свежих огурчика тонкими ломтиками, 2 вареных яйца — кубиками, 1 красный болгарский перец — соломкой. Добавьте пучок рубленого укропа и петрушки. Заправьте смесью из 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы и сока половины лимона. Всыпьте соль на свой вкус, перемешайте. Декорируйте дольками лимона и зернышками граната для новогоднего сияния. Получится 4 порции — ярко и полезно!

Ранее мы поделились рецептом теплого салата с тофу.

салаты
рецепты
кальмары
закуски
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.