17 декабря 2025 в 12:27

«Печально смотреть»: сенатор о скандале в Финляндии из-за лжи об СССР

Сенатор Джабаров: глава МИД Финляндии нарочно лжет об СССР для искажения истории

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен преднамеренно лжет об СССР для искажения истории, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, недружественные страны используют незнание событий современными поколениями в своих интересах.

Это не дурость [Валтонен], это не глупость, это сознательная попытка переписать историю, рассчитывая на то, что прошло много времени, сменились поколения и кто-то уже не знает исторических фактов. Тем более, что кое-что было вымарано из их учебников истории. Это попытка свалить с больной головы на здоровую. Поэтому я думаю, что это элементарная хитрость и коварство наших некоторых недружественных партнеров. На что очень печально смотреть, — высказался Джабаров.

Ранее появилась информация, что пленарное заседание финского парламента было прервано выступлением депутата Йоханнеса Юрттиахо. Он вмешался в процесс, обвинив Валтонен в искажении исторических фактов из-за слов относительно нападений на Россию.

Финляндия
история
Россия
СССР
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
