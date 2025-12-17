Главу финского МИД уличили во лжи из-за слов про историю России Iltalehti: главу МИД Финляндии Валтонен обвинили во лжи из-за слов о России

Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано речью о недопустимости искажения исторических фактов, передает газета Iltalehti. Депутат Йоханнес Юрттиахо обвинил главу МИД Элину Валтонен во лжи из-за слов относительно нападений на Россию.

Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года, — сказано в заявлении.

Парламентарий напомнил, что советско-финская война завершилась поражением Финляндии, что повлияло на ее будущее. Министр иностранных дел проигнорировала прямой вопрос депутата, отмечает источник.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru напомнил, что во время Второй мировой войны правительство Финляндии и финские экстремисты активно поддерживали гитлеровскую Германию. По его словам, именно в этих событиях следует искать истоки финской русофобии.

До этого финский президент Александр Стубб заявил, что его страна якобы «одержала победу в войне против СССР». По его мнению, Суоми «сумела отстоять свою независимость».