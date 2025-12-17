Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 06:54

Главу финского МИД уличили во лжи из-за слов про историю России

Iltalehti: главу МИД Финляндии Валтонен обвинили во лжи из-за слов о России

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано речью о недопустимости искажения исторических фактов, передает газета Iltalehti. Депутат Йоханнес Юрттиахо обвинил главу МИД Элину Валтонен во лжи из-за слов относительно нападений на Россию.

Это было ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года, — сказано в заявлении.

Парламентарий напомнил, что советско-финская война завершилась поражением Финляндии, что повлияло на ее будущее. Министр иностранных дел проигнорировала прямой вопрос депутата, отмечает источник.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с NEWS.ru напомнил, что во время Второй мировой войны правительство Финляндии и финские экстремисты активно поддерживали гитлеровскую Германию. По его словам, именно в этих событиях следует искать истоки финской русофобии.

До этого финский президент Александр Стубб заявил, что его страна якобы «одержала победу в войне против СССР». По его мнению, Суоми «сумела отстоять свою независимость».

Финляндия
МИД
Россия
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России в 2026 году изменятся правила бронирования номеров в гостиницах
Над Россией сбили почти сотню беспилотников за ночь
В АЛРОСА раскрыли, когда в мире закончатся алмазы
Рейтинг Euroclear может обрушиться из-за конфискации российских активов
Юрист назвал две уязвимые для мошенников группы россиян в 2026 году
Названы не связанные с болезнями причины падения уровня тромбоцитов
Как вернуть билет на поезд через интернет за пару минут — сейчас расскажем
Главу финского МИД уличили во лжи из-за слов про историю России
Ракеты «Ярсов» загрузили в пусковые установки
ПВО отразила ночную атаку на российский регион
«Мощные яды»: составлен список особо опасных для кошек комнатных растений
Хакеры KillNet получили сведения о расположении ВСУ и разместили их на карте
В Госдуме назвали способ пресечь ЧП с частными рехабами
Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Родителям рассказали, как обезопасить ребенка в компьютерных играх
Трамп пообещал Венесуэле беспрецедентный шок
Это все деньги. Бублик, Касаткина, Рыбакина: почему теннисисты бегут из РФ
Названа дата самого короткого дня 2025 года
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.