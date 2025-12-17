Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами

Горячий камамбер плавится до кремовой мягкости, пропитывается ароматом чеснока и свежих помидоров, а затем превращается в роскошную закуску, которую удобно намазывать на ломтики хрустящего багета. Готовится все проще простого, а выглядит как ресторанная подача.

Возьмите 1 круг камамбера (примерно 250 г). Разогрейте духовку до 180 градусов. Установите сыр в жаропрочную форму, оставив бумажный бортик, чтобы он не растекся. Сделайте на поверхности крестообразные надрезы.

Нарежьте 2 небольших помидора кубиками. Добавьте к ним 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, 1 ч. л. оливкового масла и щепотку соли. Перемешайте.

Выложите помидорную смесь на камамбер, слегка прижимая, чтобы начинка легла плотно. Отправьте форму в духовку на 12–15 минут, пока сыр не станет мягким внутри и слегка не подрумянится сверху.

Пока сыр запекается, нарежьте 1 багет тонкими ломтиками и подсушите его в духовке 3 минуты — так корочка станет хрустящей.

Достаньте камамбер, подайте сразу, пока он горячий и тянется. Ложкой разламывайте корочку и намазывайте расплавившийся сыр с помидорами на теплый багет.

Совет: чтобы вкус был насыщеннее, добавьте в помидорную смесь щепотку тимьяна или каплю бальзамического уксуса.

