С этим салатом гости забудут про оливье! Идеальный микс с копченой курицей

Этот салат становится главным блюдом праздничного стола, хотя собирается буквально за несколько минут. Копченая курица дает насыщенный вкус, сладкие ананасы добавляют свежесть, а кукуруза вносит мягкость и сочность. Готовится он так быстро, что успеете сделать даже неожиданным гостям. Отличный вариант, когда хочется яркого, но простого блюда.

Возьмите 300 г копченой куриной грудки, 200 г консервированных ананасов, 150 г консервированной кукурузы, 2 куриных яйца и 2 ст. л. майонеза.

Положите яйца в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут после закипания. Остудите и очистите. Порежьте копченую грудку кубиками по 1 см. Нарежьте ананасы такими же кубиками — кусочки должны быть одинакового размера, чтобы салат получился нежным. Положите кукурузу в сито и слейте лишнюю жидкость. Измельчите яйца ножом.

Смешайте в миске курицу, ананасы, кукурузу и яйца. Добавьте майонез и перемешайте до гладкой консистенции. Поставьте салат в холодильник на 20 минут.

  • Добавьте 30 г твердого сыра, если хотите более плотный вкус.

  • Чуть-чуть черного перца усилит копченый аромат.

Простой и вкусный салат «Крабовая слойка»: нужно только четыре продукта.

