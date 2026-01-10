Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:40

Россиянам рассказали о важных православных праздниках 11 января

Зампред ВРНС Иванов: 11 января вспоминают Иосифа Обручника и царя Давида

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Православные верующие 11 января вспоминают Иосифа Обручника, святого пророка и царя Давида и апостола Иакова, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эта дата объединяет в церковной памяти образы верности, царственного служения и родственной близости к Спасителю.

Мы вспоминаем праведного Иосифа Обручника, человека глубокой веры и чистоты, которому было доверено стать защитником и хранителем Богородицы и Младенца Христа. Его жизнь — это пример молчаливого подвига, смирения и абсолютного доверия Божьему промыслу. Особое место в этом дне занимает память святого пророка и царя Давида. Его псалмы уже три тысячи лет являются основой молитвенной жизни каждого христианина. Он показывает, что подлинная сила правителя — в его смирении перед Богом, в умении каяться и просить милости, — рассказал собеседник.

Также Иванов упомянул апостола Иакова. Он был одним из ближайших свидетелей земного служения Спасителя и возглавлял первую христианскую общину в Иерусалиме. В своем послании святой Иаков напоминает, что истинная вера проявляется в добрых делах, а подлинная мудрость рождается из чистоты сердца и мира. Сегодня его наставления о смиренной мудрости звучат особенно актуально и поучительно, заключил он.

Ранее Иванов рассказал, что для обретения спокойствия в семье следует обратиться к иконе Божией Матери «Скоропослушница». Он также указал на то, что в непростое время глобальных испытаний как никогда важно объединиться вокруг традиционных ценностей. По словам Иванова, вера, семья, взаимопомощь и любовь к Отечеству позволяли российскому народу выстоять в любые времена.

религия
праздники
святые
православие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.