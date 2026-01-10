Россиянам рассказали о важных православных праздниках 11 января

Православные верующие 11 января вспоминают Иосифа Обручника, святого пророка и царя Давида и апостола Иакова, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эта дата объединяет в церковной памяти образы верности, царственного служения и родственной близости к Спасителю.

Мы вспоминаем праведного Иосифа Обручника, человека глубокой веры и чистоты, которому было доверено стать защитником и хранителем Богородицы и Младенца Христа. Его жизнь — это пример молчаливого подвига, смирения и абсолютного доверия Божьему промыслу. Особое место в этом дне занимает память святого пророка и царя Давида. Его псалмы уже три тысячи лет являются основой молитвенной жизни каждого христианина. Он показывает, что подлинная сила правителя — в его смирении перед Богом, в умении каяться и просить милости, — рассказал собеседник.

Также Иванов упомянул апостола Иакова. Он был одним из ближайших свидетелей земного служения Спасителя и возглавлял первую христианскую общину в Иерусалиме. В своем послании святой Иаков напоминает, что истинная вера проявляется в добрых делах, а подлинная мудрость рождается из чистоты сердца и мира. Сегодня его наставления о смиренной мудрости звучат особенно актуально и поучительно, заключил он.

Ранее Иванов рассказал, что для обретения спокойствия в семье следует обратиться к иконе Божией Матери «Скоропослушница». Он также указал на то, что в непростое время глобальных испытаний как никогда важно объединиться вокруг традиционных ценностей. По словам Иванова, вера, семья, взаимопомощь и любовь к Отечеству позволяли российскому народу выстоять в любые времена.