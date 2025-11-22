Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 06:20

Названа икона, у которой нужно просить семейного благополучия

Депутат Иванов: спокойствия в семье нужно просить у иконы «Скоропослушница»

Икона Божией Матери «Скоропослушница» в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Луганске Икона Божией Матери «Скоропослушница» в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Луганске Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Для обретения спокойствия в семье следует обратиться к иконе Божией Матери «Скоропослушница», заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это поможет обрести ощущение необходимой поддержки и духовного просветления.

22 ноября православные верующие отмечают день памяти одной из самых почитаемых в народе святынь — иконы Божией Матери «Скоропослушница». Этот образ, название которого говорит само за себя, является символом неиссякаемого милосердия и скорой помощи Пресвятой Богородицы всем, кто с верой и упованием к ней обращается. В молитве перед этой святой иконой люди испрашивают помощи в исцелении недугов, вразумлении детей, решении сложных семейных вопросов и нахождении верного пути в минуты сомнений, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в этот значимый день особенно важно помнить о духовных основах существования и о важной роли, которую вера играет в жизни каждого человека и всего общества. По словам депутата, образ «Скоропослушницы» веками был для православных символом надежды.

Сегодня, в непростое время глобальных испытаний, как никогда важно объединиться вокруг наших традиционных ценностей. Вера, семья, взаимопомощь и любовь к Отечеству — это те духовные скрепы, которые позволяли нашему народу выстоять в любые времена. Обращение к «Скоропослушнице» — это не просто древний церковный обряд, а живая традиция, которая укрепляет дух и дает силы для преодоления трудностей. Мы молимся о мире на нашей земле, о здравии и благополучии наших близких, о том, чтобы Господь даровал мудрость тем, от кого зависят судьбы страны, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Вадим Куров заявил, что Бог посылает людям испытания, чтобы помочь им духовно расти. По его словам, главная цель Всевышнего — направить людей на путь истинного спасения.

молитвы
депутаты
россияне
семьи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из конгресса США
Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области
Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска
Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием
Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных
Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря
Мошенники в России еще не использовали биометрию
Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»
В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США
Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует
Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября
Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам
Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе
«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского
Символика сна о кабане: важные знаки и предсказания
Электросчетчики в РФ будут автоматически передавать показания
Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Семья и жизнь

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.