Названа икона, у которой нужно просить семейного благополучия Депутат Иванов: спокойствия в семье нужно просить у иконы «Скоропослушница»

Для обретения спокойствия в семье следует обратиться к иконе Божией Матери «Скоропослушница», заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это поможет обрести ощущение необходимой поддержки и духовного просветления.

22 ноября православные верующие отмечают день памяти одной из самых почитаемых в народе святынь — иконы Божией Матери «Скоропослушница». Этот образ, название которого говорит само за себя, является символом неиссякаемого милосердия и скорой помощи Пресвятой Богородицы всем, кто с верой и упованием к ней обращается. В молитве перед этой святой иконой люди испрашивают помощи в исцелении недугов, вразумлении детей, решении сложных семейных вопросов и нахождении верного пути в минуты сомнений, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что в этот значимый день особенно важно помнить о духовных основах существования и о важной роли, которую вера играет в жизни каждого человека и всего общества. По словам депутата, образ «Скоропослушницы» веками был для православных символом надежды.

Сегодня, в непростое время глобальных испытаний, как никогда важно объединиться вокруг наших традиционных ценностей. Вера, семья, взаимопомощь и любовь к Отечеству — это те духовные скрепы, которые позволяли нашему народу выстоять в любые времена. Обращение к «Скоропослушнице» — это не просто древний церковный обряд, а живая традиция, которая укрепляет дух и дает силы для преодоления трудностей. Мы молимся о мире на нашей земле, о здравии и благополучии наших близких, о том, чтобы Господь даровал мудрость тем, от кого зависят судьбы страны, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Вадим Куров заявил, что Бог посылает людям испытания, чтобы помочь им духовно расти. По его словам, главная цель Всевышнего — направить людей на путь истинного спасения.