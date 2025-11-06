Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:47

Священник объяснил, зачем Бог посылает трудности и злых людей

Священник Куров: с помощью трудностей Бог закаляет людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бог закаляет людей с помощью трудностей, которые посылает им, рассказал клирик Христорождественского храма подмосковного города Звенигорода священник Вадим Куров. Он отметил, что цель Всевышнего — направить людей к вечному спасению.

Несправедливостями, в том числе встречами со злыми людьми, Бог закаляет нас, делает лучше, добрее, чувствительнее к другим, — рассказал Куров.

Священник посоветовал всегда анализировать произошедшее, делать выводы и использовать полученный опыт для самосовершенствования. Он также отметил, что человек никогда не сможет до конца постичь Божью волю.

Ранее священник отец Владислав Береговой рассказал, что самым важным действием при посещении храма является подача записки на литургию. Он пояснил, что во время проскомидии — первой части службы — священник поминает каждое имя из записки, вынимая за него частицу просфоры.

священники
храмы
общество
трудности
