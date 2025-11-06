Священник объяснил, зачем Бог посылает трудности и злых людей Священник Куров: с помощью трудностей Бог закаляет людей

Бог закаляет людей с помощью трудностей, которые посылает им, рассказал клирик Христорождественского храма подмосковного города Звенигорода священник Вадим Куров. Он отметил, что цель Всевышнего — направить людей к вечному спасению.

Несправедливостями, в том числе встречами со злыми людьми, Бог закаляет нас, делает лучше, добрее, чувствительнее к другим, — рассказал Куров.

Священник посоветовал всегда анализировать произошедшее, делать выводы и использовать полученный опыт для самосовершенствования. Он также отметил, что человек никогда не сможет до конца постичь Божью волю.

