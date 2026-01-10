Атака США на Венесуэлу
Яблочный рулет из творожного теста: рецепт сдобной выпечки по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Яблочный рулет из творожного теста отлично дополнит чаепитие. Его вкус — нежное и влажное тесто в сочетании с ароматной карамелизованной яблочной начинкой. Рассказываем рецепт сдобной выпечки по-домашнему.

Для теста вам понадобится: 250 г мягкого творога, 200 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 1 яйцо, 1/2 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 3–4 средних яблока, 3–4 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, сок половины лимона, 1 ст. л. манки или панировочных сухарей (чтобы впитывать сок). В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, размягченное масло, соль и перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто и уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Сбрызните лимонным соком, добавьте сахар, корицу и перемешайте. Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Посыпьте центр пласта манкой, распределите яблочную начинку. Сверните тесто в рулет, защипнув края и шов. Переложите рулет швом вниз на противень. Смажьте взбитым желтком для румяности. Выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый наполеон в банке.

