16 декабря 2025 в 18:44

Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто

Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Два крупных сладких красных перца запеките в духовке до мягкости и подрумяненной кожицы. Горячими поместите в пакет, затем очистите от кожицы и семян. Мякоть измельчите ножом в неоднородную массу. В ступке растолките зубчик чеснока с щепоткой крупной соли и листочками свежего тимьяна. Соедините перечную массу, чесночно-тимьянную пасту и 100 граммов мягкого козьего сыра. Тщательно, но аккуратно перемешайте до состояния густого крема с кусочками. Влейте столовую ложку оливкового масла холодного отжима для бархатистости. Паста обладает сладковатым дымным вкусом, прекрасно сочетается с хрустящей брускеттой или зерновым хлебцем, украшенной орешком пекан.

Ранее мы писали о том, как испечь идеальный слоеный сладкий пирожок.

