16 декабря 2025 в 14:44

Авокадо + хрен = любовь с первой ложки. Готовится за 5 минут

Авокадо + хрен = любовь с первой ложки. Готовится за 5 минут
Разомните вилкой спелое авокадо до состояния пасты с мелкими кусочками. Сразу сбрызните соком половины лайма, чтобы сохранить цвет. Добавьте чайную ложку острого тертого хрена, он придаст яркую пикантность, которая не перебивает, а оттеняет нежность авокадо. Введите две столовые ложки густого греческого йогурта для кремовой текстуры. Мелко порубите перья зеленого лука и горсть кинзы, смешайте с основной массой. Посолите морской солью и щедро поперчите свежемолотым черным перцем. Дайте настояться 15 минут в холодильнике. Эта освежающая намазка с легкой остротой идеально подойдет для ржаных тостов или как основа для канапе с креветкой.

Ранее мы писали про лучшую версию рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали.

