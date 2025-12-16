Авокадо + хрен = любовь с первой ложки. Готовится за 5 минут

Разомните вилкой спелое авокадо до состояния пасты с мелкими кусочками. Сразу сбрызните соком половины лайма, чтобы сохранить цвет. Добавьте чайную ложку острого тертого хрена, он придаст яркую пикантность, которая не перебивает, а оттеняет нежность авокадо. Введите две столовые ложки густого греческого йогурта для кремовой текстуры. Мелко порубите перья зеленого лука и горсть кинзы, смешайте с основной массой. Посолите морской солью и щедро поперчите свежемолотым черным перцем. Дайте настояться 15 минут в холодильнике. Эта освежающая намазка с легкой остротой идеально подойдет для ржаных тостов или как основа для канапе с креветкой.

