Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:00

Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро

Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье сочетает хрустящую корочку и нежную рассыпчатость. Сначала приготовьте какао-кракелин: пальцами разотрите 40 г холодного сливочного масла, 50 г муки, 40 г сахара и 10 г какао до состояния мокрого песка, уберите в холод. Основное тесто: взбейте 150 г мягкого масла с 80 г сахарной пудры и щепоткой морской соли. Добавьте 1 желток, затем вмешайте 220 г просеянной муки. Разделите тесто пополам. В одну часть добавьте 1 ч. л. измельченной пищевой лаванды и 50 г сушеной клюквы, во вторую — цедру половины лимона. Сформируйте из каждого пласта два тонких прямоугольника, сложите стопкой, слегка прокатайте и скрутите в неплотный рулет. Нарежьте на «монетки» толщиной 1 см. Каждую обмакните верхней стороной в кракелин, слегка прижав. Выпекайте на пергаменте при 160 °C 18–20 минут. Остывшему печенью добавьте несколько точек растопленного белого шоколада. Игра текстур и контрастный вкус идеально раскроются с улуном.

Ранее мы писали о том, как приготовить треску, чтобы она таяла во рту.

Читайте также
«Кальмар-самурай»: салат для тех, кто устал от оливье, — готов за 15 минут!
Семья и жизнь
«Кальмар-самурай»: салат для тех, кто устал от оливье, — готов за 15 минут!
Торт «Птичье молоко» по ГОСТу: пошаговый рецепт как в кондитерской
Семья и жизнь
Торт «Птичье молоко» по ГОСТу: пошаговый рецепт как в кондитерской
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Семья и жизнь
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Творожное печенье с бананом и яблоком — полезный перекус без сахара: всего 30 минут в духовке
Общество
Творожное печенье с бананом и яблоком — полезный перекус без сахара: всего 30 минут в духовке
Это творожное печенье с овсянкой и кокосом стало моим любимым перекусом — готовится за 20 минут
Общество
Это творожное печенье с овсянкой и кокосом стало моим любимым перекусом — готовится за 20 минут
быстрые рецепты
простые рецепты
печенье
праздники
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств
Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря
Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине
«Пустые глаза»: знакомый раскрыл, каким был нападавший в школе Одинцово
Госдума приняла поправку, наделяющую ФСБ новыми полномочиями
Власти Финляндии свалили вину за крах собственной экономики на Россию
Стало известно, сколько немцев и французов хотят снизить поддержку Киева
В Минобороны рассказали о жертвах ВСУ среди мирных жителей
В Петербурге обнаружили тела двух погибших новорожденных
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.