Мраморное печенье с сюрпризом внутри: просто и быстро

Это печенье сочетает хрустящую корочку и нежную рассыпчатость. Сначала приготовьте какао-кракелин: пальцами разотрите 40 г холодного сливочного масла, 50 г муки, 40 г сахара и 10 г какао до состояния мокрого песка, уберите в холод. Основное тесто: взбейте 150 г мягкого масла с 80 г сахарной пудры и щепоткой морской соли. Добавьте 1 желток, затем вмешайте 220 г просеянной муки. Разделите тесто пополам. В одну часть добавьте 1 ч. л. измельченной пищевой лаванды и 50 г сушеной клюквы, во вторую — цедру половины лимона. Сформируйте из каждого пласта два тонких прямоугольника, сложите стопкой, слегка прокатайте и скрутите в неплотный рулет. Нарежьте на «монетки» толщиной 1 см. Каждую обмакните верхней стороной в кракелин, слегка прижав. Выпекайте на пергаменте при 160 °C 18–20 минут. Остывшему печенью добавьте несколько точек растопленного белого шоколада. Игра текстур и контрастный вкус идеально раскроются с улуном.

