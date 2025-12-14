Это творожное печенье с овсянкой и кокосом стало моим любимым перекусом — готовится за 20 минут

Этот рецепт невероятно гибкий. Вместо клюквы можно использовать любые ягоды — свежие или замороженные, а подсластитель легко заменить на мед, сахар или сироп по вашему вкусу.

2 яичных белка взбиваю с 50 г сахарозаменителя (или другого подсластителя). Добавляю 400 г творога 1,8%, 10–15 г разрыхлителя и цедру половины лимона, предварительно ошпаренную кипятком и натертую на мелкой терке. Тщательно перемешиваю.

В творожную массу добавляю 100 г овсяных хлопьев — чем больше хлопьев, тем плотнее будет тесто. Формирую печенье: беру порцию теста, внутрь кладу несколько ягод клюквы, скатываю в шарик и обваливаю в кокосовой стружке. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180–200 °C до золотистого цвета.

