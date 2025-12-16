Мужчина с тяжелой травмой попал в больницу после катания на ватрушке

Мужчина с тяжелыми травмами попал в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге после катания на ватрушке, сообщила пресс-служба медучреждения. У него повреждены грудь и позвоночник, его поместили в реанимацию.

Врачи зафиксировали у мужчины тяжелую сочетанную травму с повреждением груди и позвоночника, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве был зафиксирован первый серьезный случай из-за непогоды. На юге столицы от сильного ветра упало дерево, под которым оказалась прохожая. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. У нее диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом ноги.

До этого во время выполнения работ в порту Усть-Луга погиб рабочий, на которого упал ковш экскаватора. Инцидент произошел в ходе процедуры зачистки угля из грузового вагона. Следствие полагает, что сотрудники коммерческой организации нарушили правила техники безопасности. Пострадавший в момент начала работ находился внутри вагона. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В начале декабря в Тобольске автомобиль с пассажирами провалился под лед на переправе. Как уточнили в МЧС, на момент инцидента официального разрешения на движение по данной переправе еще не было выдано.