Ватрушки с творогом и джемом: перед таким завтраком не устоит ни один человек

Ватрушки с творогом и джемом по этому рецепту получаются мягкими, слегка влажными внутри и имеют аппетитную румяную корочку. Перед таким завтраком не устоит ни один человек!

Вкус этих ватрушек — идеальная гармония: нежное творожное тесто, воздушная творожная начинка и сладкая фруктовая нота джема. Эти ватрушки хороши как в теплом, так и в холодном виде, они идеально подходят к утреннему кофе или молоку. Простой рецепт гарантирует безупречный результат даже у начинающих кулинаров!

Для теста смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно добавьте 200 г муки. Замесите мягкое тесто. Для творожной начинки взбейте 200 г творога с 1 яйцом и 2 ст. л. сахара. Разделите тесто на шарики, сделайте в каждом углубление. Наполните углубления сначала творожной начинкой (на 2/3), затем добавьте 1 ч. л. вашего любимого джема (малинового, клубничного или абрикосового). Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить ириски из 3 ингредиентов.

