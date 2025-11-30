Всего 3 ингредиента — и ириски на вашем столе: вкуснятина, о которую не придется ломать зубы

Всего 3 ингредиента — и ириски на вашем столе: вкуснятина, о которую не придется ломать зубы

С этим рецептом вам понадобятся всего 3 ингредиента — и вкуснейшие ириски вскоре будут на вашем столе. Получается бесподобная вкуснятина, о которую не придется ломать зубы!

Вам понадобится: 250 г сметаны (20–25% жирности), 200 г сахара и 50 г сливочного масла. В толстостенной кастрюле смешайте сметану с сахаром и варите на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Сначала масса будет жидкой, но через 10–15 минут начнет густеть и приобретет красивый карамельный оттенок. Как только цвет станет золотисто-коричневым, снимите с огня и дайте немного остыть (2-3 минуты). Добавьте мягкое сливочное масло и взбейте венчиком до однородной блестящей массы. Перелейте в форму, застеленную пергаментом, и оставьте застывать в холодильнике на 2-3 часа.

Вкус этих ирисок — нежная кремовая карамель с легкой кислинкой, тающая во рту, с насыщенным молочным послевкусием. Они получаются мягче магазинных, без лишних добавок и консервантов. Идеальное лакомство к чаю, которое оценят и дети, и взрослые.

Ранее стало известно, как приготовить пирог с вареньем «Минутка» — все смешал, и в духовку: вы не поверите, как это просто и вкусно.