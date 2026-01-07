Невероятно, но факт: конфеты баунти делаются из трех продуктов. Формирую шарики и отправляю в морозилку на 20 минут

Эти конфеты — гениальная мистификация. На вкус они неотличимы от знаменитого батончика, но обходятся в разы дешевле и готовятся буквально за пару движений. Секрет — в правильной пропорции кокосовой стружки и сгущенки, которая дает ту самую влажную волокнистую текстуру.

В миске смешиваю 150 г мелкой кокосовой стружки и 140 г обычного сгущенного молока. Перемешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до получения однородной, пластичной, но довольно плотной массы. Если масса сильно липнет, можно добавить еще немного стружки. Мокрыми руками формирую из массы небольшие шарики или продолговатые батончики. Выкладываю их на тарелку или доску, застеленную пергаментом, и убираю в морозилку на 20–30 минут, чтобы они хорошо затвердели. Шоколад (100 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке (на малой мощности, помешивая каждые 15 секунд). Достаю замороженные кокосовые заготовки. Каждую накалываю на вилку или шпажку, окунаю в растопленный шоколад, даю излишкам стечь и выкладываю обратно на пергамент. Пока шоколад не застыл, можно украсить конфеты щепоткой кокосовой стружки. Отправляю конфеты в морозилку еще на 5–10 минут, чтобы шоколад полностью схватился. Храню в холодильнике.

