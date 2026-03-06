Вот зачем я взбиваю курагу блендером и отправляю в морозилку: полезный десерт без сахара, муки и выпечки

30 минут в морозилке — и конфеты становятся плотными, их легко окунать в шоколад, они не разваливаются и не тают в руках. А после второго захода шоколад застывает тонкой хрустящей корочкой. Холод и шоколад — идеальная пара.

Что понадобится для конфет

Беру 100 г кураги, 100 г фиников (без косточек), 50 г кокосовой стружки, 50 мл воды и 100 г горького шоколада для покрытия.

Как я их готовлю

Финики очищаю от косточек, если нужно. Курагу и финики промываю, заливаю горячей кипяченой водой и оставляю на 20 минут. Затем воду сливаю, но не полностью — оставляю примерно 50 мл. Перекладываю сухофрукты в блендер, добавляю оставленную воду и измельчаю до однородной пастообразной массы. Перекладываю в миску, добавляю кокосовую стружку и тщательно перемешиваю. Из полученной массы влажными руками формирую небольшие круглые конфеты. Выкладываю их на пергамент и убираю в морозилку на 30 минут. Горький шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке. Достаю конфеты из морозилки, окунаю каждую в растопленный шоколад или поливаю сверху. Выкладываю обратно на пергамент и снова убираю в холодильник (или морозилку) на 20 минут, чтобы шоколад застыл. Храню в закрытом контейнере в холодильнике.

