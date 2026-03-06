Никакого желатина, только агар: «Птичье молоко» по этому рецепту получается нежным и воздушным. Вкуснее магазинной версии

Беру сахар, белки и агар-агар — и готовлю домашние конфеты «Птичье молоко», которые получаются точно такими, как в детстве: нежными до умопомрачения. Это гениально простое, но требующее внимания блюдо, идеальное для праздничного стола или подарка близким. Его необычность в том, что правильная технология с агаром и точной температурой сиропа дает то самое упругое, но тающее во рту суфле, которое невозможно спутать ни с чем. Получается обалденная вкуснятина: плотное, воздушное суфле с ванильным ароматом и легкой кислинкой лимона, покрытое тонкой хрустящей шоколадной глазурью. Каждый кусочек тает во рту, оставляя послевкусие чистого счастья и ностальгии. Не бойтесь сложности — шаг за шагом, и у вас получится тот самый десерт.

Для приготовления вам понадобится: для суфле — 300 г сахара, 3 яичных белка, 150 г крахмальной патоки, 150 мл воды, 1 ст. л. агар-агара, 200 г сливочного масла, 100 г сгущенного молока, сок половины лимона, ванилин. Для глазури — темный и горький шоколад, сливочное масло. Агар замочите на 30 минут. Масло взбейте со сгущенкой до пышности. Агар нагрейте до растворения, добавьте сахар и патоку, варите до 115–118 °C. Взбейте белки с лимонным соком, тонкой струйкой влейте сироп, затем добавьте масляный крем. Вылейте в форму, охладите. Нарежьте нитью, окуните в растопленный шоколад.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.