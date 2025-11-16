Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 11:16

Пирог с вареньем «Минутка» — все смешал, и в духовку: вы не поверите, как это просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пирог с вареньем «Минутка» — это самый простой и быстрый десерт, на подготовку которого вы потратите минимум времени. Все смешал — и в духовку! Вы не поверите, как это просто и вкусно.

Вкус этого пирога — нежное влажное тесто со сладкими островками варенья, которое создает мраморный эффект внутри. Корочка сверху получается слегка хрустящей, а внутри пирог остается сочным и воздушным.

Вам понадобится: 1 стакан варенья (лучше густого), 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 стакан кефира или сметаны, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка ванилина. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, добавьте кефир, муку с содой и тщательно перемешайте до получения однородного теста консистенции густой сметаны. Форму для выпечки смажьте маслом и вылейте тесто. Сверху равномерно распределите варенье, которое опустится в тесто в процессе выпекания. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25–30 минут до золотистого цвета.

Этот рецепт особенно выручит, когда неожиданно пришли гости или захотелось сладкого к чаю — минимум усилий, а результат всегда восхищает.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый пирог с капустой, в котором начинки больше, чем теста: простой рецепт.

