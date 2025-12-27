Лишь гречка, кефир и изюм — пеку русские гречневые блины: не обычные, а с ореховым вкусом и воздушной текстурой

В мире блинов, где традиционно царствует пшеничная мука, гречневые блины становятся приятным и очень полезным открытием. Их секрет — в уникальном, слегка ореховом вкусе гречки, который придаёт выпечке особую глубину и аромат. А сочетание с кисловатым кефиром делает тесто невероятно воздушным и пористым. Эти блины — не просто альтернатива, а самостоятельное произведение кулинарного искусства: они получаются более нежными, питательными и идеально сочетаются как со сладкими топпингами вроде мёда и ягод, так и с классической сметаной. Это возвращение к истокам с современной, лёгкой подачей.

Рецепт приготовления

Для приготовления вам понадобится: 200 г гречневой муки, 250 мл кефира, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ½ ч. ложки соды, 50 г изюма и растительное масло для жарки. Изюм предварительно залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Влейте кефир комнатной температуры и перемешайте. Частями всыпьте гречневую муку, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Добавьте соду и подготовленный изюм, ещё раз аккуратно перемешайте. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Дайте ему постоять 10-15 минут. Разогрейте сковороду, смажьте её маслом. Выпекайте блины на среднем огне, выливая по половнику теста и распределяя его по дну. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до появления румяных пятен. Подавайте горячими.

