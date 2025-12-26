Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:44

С этих блинов начинаем каждые выходные — тонкие и нежные: мой секрет в тыквенной основе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тыква — не просто краситель, а полноценный полезный ингредиент. Она богата клетчаткой и витаминами, что делает эти блины не только вкусными, но и более питательными. Молоко и яйца добавляют белок, а растительное масло в тесте гарантирует, что блинчики будут эластичными и не пригорят на сковороде даже без лишнего жира.

Тыкву (200 г) очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками. Отвариваю на пару или в небольшом количестве воды до мягкости (около 15 минут). Воду сливаю, а тыкву разминаю в пюре погружным блендером или толкушкой. Даю пюре немного остыть.

В миску с теплым тыквенным пюре разбиваю яйца (2 шт.), вливаю молоко (220 мл) и растительное масло (2 ст. л.). Тщательно взбиваю венчиком до однородной, гладкой жидкости.

Муку (100 г) постепенно просеиваю в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить еще немного молока.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Можно слегка смазать ее маслом перед первым блином. Наливаю половник теста, быстро распределяю его по сковороде, наклоняя ее.

Жарю блин на среднем огне с одной стороны до появления пузырьков и подсыхания краев, затем аккуратно переворачиваю и обжариваю с другой стороны до золотистых пятен.

Готовые блины складываю стопкой или сворачиваю в трубочку/конвертик. Подаю горячими со сметаной, медом, сгущенкой или любимым вареньем.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье, который удивляет даже на Новый год: замена колбасы языком и грибами делает салат по-настоящему праздничным
Общество
Оливье, который удивляет даже на Новый год: замена колбасы языком и грибами делает салат по-настоящему праздничным
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Общество
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Семья и жизнь
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно
Семья и жизнь
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
Общество
Пока все готовят обычные блины, мы подсели на тыквенные — яркие и с натуральной сладостью: то, что нужно для завтрака
еда
рецепты
блины
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Сбой произошел в работе Telegram
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.