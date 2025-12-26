С этих блинов начинаем каждые выходные — тонкие и нежные: мой секрет в тыквенной основе

С этих блинов начинаем каждые выходные — тонкие и нежные: мой секрет в тыквенной основе

Тыква — не просто краситель, а полноценный полезный ингредиент. Она богата клетчаткой и витаминами, что делает эти блины не только вкусными, но и более питательными. Молоко и яйца добавляют белок, а растительное масло в тесте гарантирует, что блинчики будут эластичными и не пригорят на сковороде даже без лишнего жира.

Тыкву (200 г) очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками. Отвариваю на пару или в небольшом количестве воды до мягкости (около 15 минут). Воду сливаю, а тыкву разминаю в пюре погружным блендером или толкушкой. Даю пюре немного остыть.

В миску с теплым тыквенным пюре разбиваю яйца (2 шт.), вливаю молоко (220 мл) и растительное масло (2 ст. л.). Тщательно взбиваю венчиком до однородной, гладкой жидкости.

Муку (100 г) постепенно просеиваю в жидкую смесь, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Если оно слишком густое, можно добавить еще немного молока.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Можно слегка смазать ее маслом перед первым блином. Наливаю половник теста, быстро распределяю его по сковороде, наклоняя ее.

Жарю блин на среднем огне с одной стороны до появления пузырьков и подсыхания краев, затем аккуратно переворачиваю и обжариваю с другой стороны до золотистых пятен.

Готовые блины складываю стопкой или сворачиваю в трубочку/конвертик. Подаю горячими со сметаной, медом, сгущенкой или любимым вареньем.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.