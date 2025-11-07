Ленивый пирог с капустой, в котором начинки больше, чем теста: простой рецепт — приготовит каждый

Этот ленивый пирог с капустой на заливном тесте поразит вас своим контрастом — в нем начинки больше, чем теста. Рассказываем простой рецепт — по нему вкуснятину на заливном тесте приготовит каждый.

Для приготовления понадобится: 500 г тонко нашинкованной свежей капусты, 1 луковица, 2 яйца, 200 мл кефира, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, специи. Обжарьте лук с капустой до мягкости, посолите, поперчите. Для теста взбейте яйца с кефиром, мукой и разрыхлителем до консистенции жидкой сметаны. Добавьте в тесто капусту, перемешайте. Переместите массу в форму для запекания. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до румяной корочки.

Вкус пирога — это восхитительный дуэт: сочная сладковатая капуста идеально сочетается с нежном кисловатым тестом. Такой пирог хорош как горячим, так и остывшим, а приготовление занимает минимум времени и усилий.

