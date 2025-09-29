Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 12:46

Королевская ватрушка с творогом: пирог для праздников и домашних чаепитий

Королевская ватрушка с творогом — это классика славянской кухни, которая сочетает нежнейшее песочное тесто и воздушную творожную начинку. Идеальный пирог для праздников и домашних чаепитий.

Вкус ватрушки получается божественным: рассыпчатая песочная основа с маслянистыми нотками идеально контрастирует с нежным творожным кремом, который тает во рту, а лимонная цедра добавляет свежий цитрусовый аромат.

Рецепт: для начала замесите тесто из 300 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара, 2 яичных желтков и щепотки соли. Раскатайте в круг толщиной 1 см, выложите в форму с бортиками, сделайте высокие края. Для начинки взбейте 500 г творога с 2 яйцами, 150 г сахара, 100 г сметаны, 1 ч. л. ванилина и цедрой лимона до однородной кремообразной консистенции. Вылейте начинку на тесто, разровняйте и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть в форме.

Эта выпечка хороша как в теплом, так и в холодном виде — ее можно подавать со свежими ягодами, сметаной или фруктовым соусом.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог-перевертыш на сковороде.

