16 сентября 2025 в 09:28

Яблочный пирог-перевертыш на сковороде: готовим вкуснятину без духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог-перевертыш на сковороде — это рецепт для тех, у кого нет духовки или мало времени. Вкус этого пирога — это сочетание нежного теста, карамелизованных яблок с корицей и хрустящей корочки снизу.

Рецепт: смешайте 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Добавьте 1 яйцо и 3 ст. л. кефира, замесите тесто. На сковороде растопите 2 ст. л. сливочного масла, выложите нарезанные дольками 2 яблока, посыпьте 2 ст. л. сахара и 0.5 ч. л. корицы. Жарьте 5 минут до карамелизации. Равномерно распределите тесто поверх яблок, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15–20 минут.

Переверните пирог на тарелку — яблочная сторона окажется сверху с золотистой карамельной корочкой. Подавайте теплым. Этот рецепт доказывает, что готовить вкуснятину можно без духовки.

Ранее стало известно, как приготовить блинный торт со сливочным кремом: спасет любой праздник.

яблоки
пироги
рецепты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
