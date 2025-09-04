Этот блинный торт спасет любой праздник: вкуснятина со сливочным кремом

Этот блинный торт спасет любой праздник. Его вкус — это гармония нежных сливочных ноток, сладости ванили и легкой кислинки фруктов, где каждый слой пропитывается кремом, создавая эффект тающего во рту десерта.

Для приготовления испеките 10–12 тонких блинов по вашему любимому рецепту (можно использовать молоко, кефир или воду). Для крема взбейте 500 мл жирных сливок (33%) с 100 г сахарной пудры и ванилином до устойчивых пиков. На каждый блин нанесите слой крема, посыпьте нарезанной клубникой, персиками или бананами, повторяйте слои. Верхний блин смажьте кремом, украсьте фруктами и орехами.

Дайте торту пропитаться в холодильнике 4–6 часов — за это время блины станут нежными, как бисквит, а крем застынет, напоминая мусс. Эта вкуснятина со сливочным кремом станет звездой любого праздника и спасет, когда нужно приготовить десерт без духовки.

