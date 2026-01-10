Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 12:30

Мед, грецкие орехи и пряные коржи — это торт «Бабушкин сундук». Аромат праздничного тепла и детства

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — словно возвращение в детство, на уютную кухню, где пахнет медом, корицей и теплыми грецкими орехами. Каждый корж, пропитанный ароматом гвоздики, мускатного ореха и меда, будто хранит воспоминания о семейных праздниках и бесценных рецептах из старой тетради. Его простой, но такой душевный вкус согревает и создает атмосферу настоящего домашнего тепла, которое нельзя купить, а можно только приготовить с любовью.

Для приготовления вам понадобится: для пряных коржей: 3 яйца, 200 г сахара, 150 г меда, 500 г муки, 1 ч. л. соды, по 1/2 ч. л. молотой корицы, гвоздики и мускатного ореха; для начинки и украшения: 400 г очищенных грецких орехов, 500 г сметанного крема (500 г сметаны и 150 г сахарной пудры), мед для пропитки. Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед и пряности. Погасите соду в столовой ложке уксуса и добавьте к смеси. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте каждый 5–7 минут при 180 °C до румяности. Орехи слегка обжарьте и крупно порубите. Взбейте сметану с сахарной пудрой. Соберите торт, смазывая остывшие коржи жидким медом, кремом и посыпая орехами. Верх и бока украсьте кремом и оставшимися орехами. Дайте торту настояться в холодильнике не менее 8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

