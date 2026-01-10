Атака США на Венесуэлу
Пирог «Ненасытная монашка» — пышный бисквит и шоколадная заливка: рецепт простой, результат — восторг

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Ненасытная монашка» — это пирог, который полностью оправдывает свое название: его нежная, пропитанная шоколадом текстура заставляет возвращаться за добавкой снова и снова.

Вкус этого десерта — это рай для сладкоежек: пышный бисквит и шоколадная заливка. Рецепт простой, а результат — полный восторг!

Рецепт: для бисквита вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, щепотка соли. Для шоколадной заливки: 200 мл молока, 100 г черного шоколада, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара. Духовку разогрейте до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром и солью в пышную светлую массу. Аккуратно введите просеянную муку, перемешивая лопаткой снизу вверх. Тесто вылейте в смазанную маслом форму (20–22 см). Выпекайте 25–30 минут до сухой зубочистки. Готовому бисквиту дайте остыть в форме. Вилкой или деревянной шпажкой сделайте по всей поверхности бисквита множество глубоких проколов. Для заливки нагрейте молоко с сахаром до кипения, снимите с огня, добавьте поломанный шоколад и масло, перемешайте до гладкости. Горячей заливкой равномерно полейте весь бисквит, позволяя шоколаду проникнуть в каждую дырочку. Оставьте пирог пропитываться при комнатной температуре на 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с творожной начинкой.

