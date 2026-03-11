Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 19:30

Вместо шарлотки готовлю яблочные кольца в тесте: три ингредиента, а такая вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
Вместо шарлотки готовлю яблочные кольца в тесте. Выпекать проще простого, но выглядит как настоящее кондитерское изделие. Всего три ингредиента, а такая вкуснятина!

Вкус получается гармоничным — кисло-сладкие яблоки и слоеное тесто идеально дополняют друг друга.

Для приготовления понадобится: 2-3 крупных яблока, 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), сахарная пудра или сахар для посыпки, корица по желанию.

Рецепт: яблоки вымойте, удалите сердцевину специальным ножом или ножом, но не очищайте от кожуры — она поможет сохранить форму. Нарежьте яблоки поперек на кольца толщиной около 1 см. Слоеное тесто раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм и нарежьте на длинные полоски шириной около 1,5-2 см. Оберните каждое яблочное кольцо полоской теста по спирали, чтобы тесто покрывало яблоко.

Выложите кольца на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом для румяной корочки, посыпьте сахаром и корицей. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной яблочный пирог «Три стакана»: смешиваем сухие ингредиенты с тертыми фруктами — и в духовку.

