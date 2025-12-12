Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 21:28

Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве

SHOT: женщина получила травмы из-за падения дерева на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве зафиксирован первый серьезный случай из-за непогоды, пишет Telegram-канал SHOT. На юге столицы от сильного ветра упало дерево, под которым оказалась прохожая. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.

Инцидент произошел на Автозаводской улице. По информации SHOT, 39-летняя москвичка шла по тротуару, когда под порывом ветра рухнуло дерево. У женщины диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом ноги.

Это не единичный случай: шквалистый ветер валит деревья и новогодние украшения в разных районах Москвы. В частности, на Тверском бульваре сильные порывы опрокинули новогоднюю елку. Синоптики предупреждают, что опасные погодные условия, включая ветер мощностью до 15–17 м/с, гололед и плохую видимость, продлятся как минимум несколько дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидаются сложные погодные условия днем и вечером 12 декабря. По его прогнозу, во второй половине дня эту территорию накроют метель и сильная гололедица.

Москва
погода
женщины
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
В ЕС срок заморозки активов России связали с Украиной
В России проиндексируют выплаты для военных
Стубб намекнул на развязку конфликта на Украине и назвал сроки
Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.