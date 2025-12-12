Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве

Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве SHOT: женщина получила травмы из-за падения дерева на юге Москвы

В Москве зафиксирован первый серьезный случай из-за непогоды, пишет Telegram-канал SHOT. На юге столицы от сильного ветра упало дерево, под которым оказалась прохожая. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.

Инцидент произошел на Автозаводской улице. По информации SHOT, 39-летняя москвичка шла по тротуару, когда под порывом ветра рухнуло дерево. У женщины диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом ноги.

Это не единичный случай: шквалистый ветер валит деревья и новогодние украшения в разных районах Москвы. В частности, на Тверском бульваре сильные порывы опрокинули новогоднюю елку. Синоптики предупреждают, что опасные погодные условия, включая ветер мощностью до 15–17 м/с, гололед и плохую видимость, продлятся как минимум несколько дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидаются сложные погодные условия днем и вечером 12 декабря. По его прогнозу, во второй половине дня эту территорию накроют метель и сильная гололедица.