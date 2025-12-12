Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 02:49

Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах

Вильфанд спрогнозировал метель и гололедицу в европейской части России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В европейской части России ожидаются сложные погодные условия днем и вечером 12 декабря, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, во второй половине дня эту территорию накроют метель и сильная гололедица.

Причиной ухудшения погоды станет усиление ветра до 15 метров в секунду в вечернее время, совпадающее с выпадением снега. Это создаст условия для метели. Одновременно резко возрастет вероятность образования гололеда.

Метель прогнозируется, потому что будет усиление ветра до 15 метров в секунду, но это уже вечером, когда снег пойдет. И сильная гололедица… На тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в пятницу жителям европейской части страны следует быть особенно осторожными на улицах и дорогах. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой и учитывать возможные задержки в работе общественного транспорта. Резкое похолодание также потребует более теплой одежды.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели из-за морозов в Кургане в школах отменяли занятия для учеников первого и второго классов. Утром 9 декабря в Кургане стоял мороз около –24 градусов, днем было до –16 градусов.

Роман Вильфанд
метель
гололедица
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет
Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие
Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери
Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию
Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков
Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим
Аэропорт Остафьево перейдет в собственность Москвы от «Газпрома»
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой
Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского
Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела
В Белоруссии состоялся суд над виновником гибели россиян в ДТП
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.