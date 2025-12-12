Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах Вильфанд спрогнозировал метель и гололедицу в европейской части России

В европейской части России ожидаются сложные погодные условия днем и вечером 12 декабря, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, во второй половине дня эту территорию накроют метель и сильная гололедица.

Причиной ухудшения погоды станет усиление ветра до 15 метров в секунду в вечернее время, совпадающее с выпадением снега. Это создаст условия для метели. Одновременно резко возрастет вероятность образования гололеда.

Метель прогнозируется, потому что будет усиление ветра до 15 метров в секунду, но это уже вечером, когда снег пойдет. И сильная гололедица… На тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в пятницу жителям европейской части страны следует быть особенно осторожными на улицах и дорогах. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой и учитывать возможные задержки в работе общественного транспорта. Резкое похолодание также потребует более теплой одежды.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели из-за морозов в Кургане в школах отменяли занятия для учеников первого и второго классов. Утром 9 декабря в Кургане стоял мороз около –24 градусов, днем было до –16 градусов.