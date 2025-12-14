Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Саратове решили разобраться с рухнувшей из-за метели главной елкой города

Главную городскую ель Саратова демонтировали из-за повреждений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Специалисты начали восстанавливать рухнувшую из-за метели главную новогоднюю елку Саратова, заявили в пресс-службе мэрии. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как на Театральной площади коммунальщики разбирают сломанную конструкцию.

Из-за полученных повреждений конструкцию пришлось демонтировать. В настоящий момент проводятся все необходимые работы. До конца года елка вновь будет радовать горожан, — говорится в сообщении.

Также пришлось временно разобрать елочную конструкцию на бульваре Героев Отечества для проведения технических работ, требующих сварки. Планируется, что установка будет проведена на следующей неделе, добавили в мэрии. Там заверили, что остальные праздничные ели во всех районах Саратова находятся в исправном состоянии.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что самовольная вырубка новогодних елей может привести не только к крупному штрафу до 500 тыс. рублей, но и к реальному лишению свободы. По его словам, за незначительный ущерб грозит административная ответственность, а вот использование техники или вырубка в лесопарковом поясе ужесточают наказание.

До этого инженер Галина Хренова рассказала, что при выборе елки на Новый год важно обращать внимание на срез ее ствола и запах, а также оценивать упругость веток и хвои. Кроме того, немаловажен цвет — дерево должно быть ярко-зеленым и без сероватого оттенка.

