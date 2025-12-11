Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год

Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год Инженер Хренова: при выборе елки важно обращать внимание на срез ее ствола

При выборе елки на Новый год важно обращать внимание на срез ее ствола и запах, а также оценивать упругость веток и хвои, заявила «Радио 1» инженер Галина Хренова. Кроме того, немаловажен цвет — дерево должно быть ярко-зеленым и без сероватого оттенка.

Перед покупкой нужно елку ударить стволом о землю и посмотреть, осыпались ли хвоинки. У свежего дерева ветки должны быть упругие и эластичные. Главная проблема покупателей — недобросовестные продавцы, которые могут предлагать давно срубленные или перемороженные деревья, — подчеркнула Хренова.

Она уточнила, что срез ствола должен быть светлым. Специалист добавила, что отсутствие насыщенного хвойного запаха и сухие, ломкие ветки — плохой признак.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что периодическое опрыскивание веток новогодней елки водой поможет продлить ее жизнь. Кроме того, по его словам, перед установкой дерева необходимо сделать срез ствола, чтобы оно могло впитывать больше воды.