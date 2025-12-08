Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки

Периодическое опрыскивание веток новогодней елки водой поможет продлить ее жизнь, заявил NEWS.ru строительный эксперт и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. Кроме того, по его словам, перед установкой дерева необходимо сделать срез ствола, чтобы оно могло впитывать больше воды.

В любой семье украшение елки — это целый ритуал. Но перед тем как на ветвях зеленой красавицы засверкают яркие гирлянды и шары, есть несколько обязательных процедур. Если вы решили поставить дома живую елку, ей обязательно понадобится много воды. Принеся елку домой, острым ножом сделайте косой срез ствола на два-три сантиметра. Это увеличит площадь контакта с водой и улучшит водопоглощение. Также необходимо раз в пару дней опрыскивать ветки из пульверизатора. Это поможет поддержать влажность хвои и предотвратить преждевременное осыпание иголок, — посоветовал Васильев.

Для продления срока службы живых елей он посоветовал регулярно обновлять воду в их подставках. По словам бизнесмена, добавление специального концентрата для хвойных растений в воду значительно увеличивает продолжительность жизни дерева.

Теперь поговорим о подставке: в первую очередь она должна быть прочной. Для этих целей подойдет металлическое или пластиковое ведро с высокими бортами, заполненное песком. Также в магазинах продаются специальные подставки, где ствол фиксируется специальными болтами. С искусственной елкой все намного проще: после того, как вы достали ее из коробки, сперва уберите пыль с веток при помощи пылесоса с мягкой насадкой, а затем протрите ветки влажной тряпкой вдоль хвои. Разложите елку и расправьте ветви, придав ей пышность и желаемую форму, — заключил Васильев.

Ранее в Роскачестве порекомендовали при покупке живой елки обращать внимание на срез ствола: если на нем видна темная кайма, это признак того, что дерево не простоит долго. В ведомстве посоветовали приобретать деревья только в официальных точках продаж, где покупателям могут предоставить необходимые документы.