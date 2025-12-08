ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 01:20

Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки

Бизнесмен Васильев: опрыскивание веток водой продлит жизнь новогодней елки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Периодическое опрыскивание веток новогодней елки водой поможет продлить ее жизнь, заявил NEWS.ru строительный эксперт и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. Кроме того, по его словам, перед установкой дерева необходимо сделать срез ствола, чтобы оно могло впитывать больше воды.

В любой семье украшение елки — это целый ритуал. Но перед тем как на ветвях зеленой красавицы засверкают яркие гирлянды и шары, есть несколько обязательных процедур. Если вы решили поставить дома живую елку, ей обязательно понадобится много воды. Принеся елку домой, острым ножом сделайте косой срез ствола на два-три сантиметра. Это увеличит площадь контакта с водой и улучшит водопоглощение. Также необходимо раз в пару дней опрыскивать ветки из пульверизатора. Это поможет поддержать влажность хвои и предотвратить преждевременное осыпание иголок, — посоветовал Васильев.

Для продления срока службы живых елей он посоветовал регулярно обновлять воду в их подставках. По словам бизнесмена, добавление специального концентрата для хвойных растений в воду значительно увеличивает продолжительность жизни дерева.

Теперь поговорим о подставке: в первую очередь она должна быть прочной. Для этих целей подойдет металлическое или пластиковое ведро с высокими бортами, заполненное песком. Также в магазинах продаются специальные подставки, где ствол фиксируется специальными болтами. С искусственной елкой все намного проще: после того, как вы достали ее из коробки, сперва уберите пыль с веток при помощи пылесоса с мягкой насадкой, а затем протрите ветки влажной тряпкой вдоль хвои. Разложите елку и расправьте ветви, придав ей пышность и желаемую форму, — заключил Васильев.

Ранее в Роскачестве порекомендовали при покупке живой елки обращать внимание на срез ствола: если на нем видна темная кайма, это признак того, что дерево не простоит долго. В ведомстве посоветовали приобретать деревья только в официальных точках продаж, где покупателям могут предоставить необходимые документы.

елки
советы
Новый год
праздники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Силина рассказала о состоянии фитнес-отрасли к концу 2025 года
В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА
Приметы 8 декабря — Клим Холодный: мороз, работа и достаток
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 декабря 2025 года
«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе
«Сделайте Европу великой»: Дмитриев дал совет Сикорскому
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за пять часов
«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ
Ушаков рассказал, что улучшило обстановку на встрече Путина и Уиткоффа
«Переодевшиеся солдаты»: Пушилин о дозачистке в Красноармейске
Обвиняемая по делу «рейхсбюргеров» россиянка вышла на свободу в ФРГ
Дуров высказался о победе Петра Яна в титульном поединке UFC
Стала известна судьба экипажа танкера Kairos
Мальчик получил травмы и ожоги из-за взрыва петарды
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.