28 декабря 2025 в 15:56

Чеснок без пресса и лишней грязной посуды: простой лайфхак с целлофаном для быстрой готовки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чеснок добавляет блюдам аромат и пикантность, но не всегда под рукой есть пресс, а нарезка ножом занимает время и требует навыков. Я нашла способ, который позволяет измельчить зубчики буквально за секунды, не пачкая посуду и не тратя силы на долгую уборку.

Все, что понадобится, — обычная терка с мелкими отверстиями и целлофановый пакет. Наденьте пакет на сторону терки и надежно зафиксируйте, чтобы он не соскальзывал. Затем натирайте зубчики чеснока прямо в пакет. Так весь измельченный чеснок остается внутри, без остатков на терке.

Этот метод экономит время и силы. Нет нужды отмывать терку от въевшегося сока, а чеснок получается мелким, равномерным и готовым к добавлению в любое блюдо. Просто снимите пакет с содержимым — и можно сразу использовать. Такой способ идеально подходит для любой кухни и не требует специальных инструментов.

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Марина Макарова
М. Макарова
