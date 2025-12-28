Чеснок без пресса и лишней грязной посуды: простой лайфхак с целлофаном для быстрой готовки

Чеснок добавляет блюдам аромат и пикантность, но не всегда под рукой есть пресс, а нарезка ножом занимает время и требует навыков. Я нашла способ, который позволяет измельчить зубчики буквально за секунды, не пачкая посуду и не тратя силы на долгую уборку.

Все, что понадобится, — обычная терка с мелкими отверстиями и целлофановый пакет. Наденьте пакет на сторону терки и надежно зафиксируйте, чтобы он не соскальзывал. Затем натирайте зубчики чеснока прямо в пакет. Так весь измельченный чеснок остается внутри, без остатков на терке.

Этот метод экономит время и силы. Нет нужды отмывать терку от въевшегося сока, а чеснок получается мелким, равномерным и готовым к добавлению в любое блюдо. Просто снимите пакет с содержимым — и можно сразу использовать. Такой способ идеально подходит для любой кухни и не требует специальных инструментов.

