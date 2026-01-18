Атака США на Венесуэлу
Картошка в мундире — прошлый век. Пеку картофельные кнедлики в духовке с розмарином — воздушные облака к мясу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картошка в мундире — прошлый век. Пеку картофельные кнедлики в духовке с розмарином — воздушные облака к мясу. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда, которое удивит своей текстурой и ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные, нежные внутри кнедлики с тонкой хрустящей корочкой, пропитанные ароматом чеснока и лесного розмарина, которые идеально впитывают любой соус.

Для приготовления вам понадобится: 700 г картофеля, 1 яйцо, 100 г манной крупы или кукурузного крахмала, 2-3 зубчика чеснока, соль, молотый перец, свежий или сушеный розмарин, растительное масло. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в горячее пюре. Добавьте давленый чеснок, яйцо, соль, перец и манку, тщательно вымесите тесто. Сформируйте из него небольшие шарики, обваляйте их в растительном масле с добавлением розмарина и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета, перевернув один раз. Подавайте горячими как самостоятельное блюдо или к мясу.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

