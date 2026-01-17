Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль

Картошка по-деревенски в духовке с чесноком и паприкой является популярным вариантом этого простого блюда. Основу составляют 5-6 крупных картофелин, которые моют и нарезают вместе с кожурой на крупные сегменты. Для маринада подготавливают четыре столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, три зубчика чеснока, столовую ложку сладкой молотой паприки, чайную ложку сушеного чесночного порошка, соль и молотый перец по вкусу.

Чеснок пропускают через пресс и смешивают с маслом и всеми специями. Картофельные дольки помещают в глубокую емкость, заливают приготовленным маринадом и тщательно перемешивают, чтобы равномерно покрыть каждую часть.

Подготовленную картошку раскладывают в один слой на противне, застеленном пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Запекают в духовом шкафу, разогретом до 210 градусов, примерно 45–50 минут. В процессе приготовления дольки один раз переворачивают для равномерного образования румяной корочки.

Готовая картошка по-деревенски приобретает аппетитный золотисто-красный оттенок благодаря паприке и становится ароматной из-за чеснока. Подают блюдо горячим, часто посыпая свежим укропом или петрушкой. Такой гарнир в духовке отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также может выступать самостоятельной сытной закуской.

