Россиянам объяснили, как взять больничный во время отпуска

Отпуск можно продлить на количество дней больничного, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, работнику следует своевременно уведомить нанимателя о наступлении болезни, чтобы минимизировать возможные разногласия.

По закону, если во время ежегодного оплачиваемого отпуска вы заболели, он может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному. Это правило не касается отпусков без сохранения заработной платы, учебных отпусков или отпусков по беременности и родам. Работодателя следует заранее уведомить о своей болезни, чтобы избежать недоразумений или конфликтных ситуаций. Тем не менее, даже если у вас не получится предупредить нанимателя, ваше право на продление отпуска остается в силе, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что альтернативой является перенос неиспользованных из-за болезни дней отдыха на другой период по согласованию с работодателем. Он добавил, что в случае отказа платить работнику за больничный тот вправе обратиться за помощью в трудовую инспекцию.

Если вы не хотите продлевать отпуск на время больничных дней, можно попросить перенести их на другой период, подав соответствующее заявление работодателю. Важно помнить, что работодатель обязан оплатить весь период болезни в отпуске, но только в том случае, если отпуск был оплачиваемым. Если же наниматель отказывается оплачивать, стоит обратиться за помощью в соответствующие инстанции. Начните с подачи заявления работодателю с просьбой о выплате, затем обсудите ситуацию с бухгалтерией или руководством. При необходимости можно обратиться в трудовую инспекцию или даже суд, — резюмировал Чаплин.

Ранее юрист Екатерина Ноженко заявила, что с 1 января в России вступили в силу обновленные правила оформления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. По ее словам, нововведения касаются в том числе самозанятых граждан.