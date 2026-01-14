Атака США на Венесуэлу
Картофель «У костра»: целые клубни в мундире с чесночным маслом и зеленью. Запах детства и хрустящая кожица!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот способ приготовления картофеля — чистый полет ностальгии, мгновенно возвращающий к походам и посиделкам у настоящего костра. Суть — в гениальной простоте: целые, неочищенные клубни, запеченные до состояния, когда хрустящая, почти угольковая кожица скрывает невероятно ароматную и рассыпчатую мякоть. А чесночное масло с зеленью, в котором горячий картофель буквально купается перед подачей, добавляет тот самый финальный, сногсшибательный аккорд, превращая скромный овощ в главное блюдо вечера.

Потребуется: 10–12 небольших картофелин одинакового размера, 5 столовых ложек оливкового или сливочного масла, 4-5 зубчиков чеснока, крупный пучок свежей петрушки и укропа, соль крупного помола по вкусу. Картофель тщательно вымойте щеткой и обсушите. Сделайте вокруг каждого клубня несколько глубоких поперечных надрезов, не дорезая до конца. Выложите на противень, слегка посолите и запекайте 40–50 минут при 200 °C до мягкости и румяной, подсохшей кожицы. Пока картофель печется, приготовьте соус: растопите масло, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленную зелень. Горячий запеченный картофель полейте чесночным маслом и сразу подавайте, чтобы кожица оставалась хрустящей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

картофель
ужины
чеснок
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
