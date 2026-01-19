Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 02:33

Передача Кучерова обеспечила «Тампе» победу в матче НХЛ

«Тампа» одержала победу над «Далласом» в матче НХЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом». Спортсмен набрал 70 очков за сезон.

Уточняется, что в активе Кучерова в текущем сезоне 24 гола и 46 результативных передач. При этом встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 4:1, команда набрала 64 очка и теперь занимает 1-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в гостевом матче НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу нью-йоркского клуба. Среди отличившихся у победителей были российский нападающий Артемий Панарин (8-я и 35-я минуты) и швед Мика Зибанежад (8-я, 26-я и 29-я). Из проигравшей команды шайбы забросили Трэвис Конекни (7-я), Трэвис Сэнхайм (37-я) и Тревор Зеграс (49-я).

Также гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

До этого российский вратарь ХК «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил личный антирекорд в НХЛ, пропустив девять шайб в одном матче. Его клуб потерпел поражение с разгромным счетом 1:9 в игре против «Каролины Харрикейнз».

