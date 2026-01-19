Госдума весной рассмотрит законопроект об обязательной индексации зарплат

Законопроект об обязательной ежегодной индексации россиянам зарплат не ниже уровня инфляции будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, заявил ТАСС один из авторов инициативы, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, с 1 февраля будет подсчитана фактическая инфляция за 2025 год.

Я считаю, и такой проект закона внесен в Государственную думу, что работодатель должен индексировать заработную плату работника таким образом, чтобы работник мог ощутить [это], — сказал Нилов.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года будет проведена очередная плановая индексация материнского капитала, его размер увеличится на 6,8%. Индексация затронет все семьи, независимо от того, получили они сертификат недавно или имеют неизрасходованный остаток средств на счету.

До этого группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы работников коммерческого сектора. По мнению авторов, это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров.